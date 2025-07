Ucraina Meloni | Usa non hanno interrotto invio armi a Kiev

L'attenzione internazionale si concentra sempre più sulla crisi in Ucraina, dove la Premier Giorgia Meloni ha chiarito il ruolo degli Stati Uniti nel supporto militare. Durante il ‘Forum in Masseria’ di Bruno Vespa, Meloni ha sottolineato che gli USA non hanno interrotto le forniture di armi, ma hanno rivisto alcune decisioni strategiche, compresa la fornitura di componenti contraeree. Un passo importante per comprendere meglio le dinamiche del conflitto e il coinvolgimento globale.

Ucraina, la premier Giorgia Meloni affronta il tema intervenendo in videocollegamento al ‘Forum in Masseria’ di Bruno Vespa, a Manduria: “Giusto per fare un po’ di chiarezza anche rispetto ad alcune cose che ho letto, gli Stati Uniti – sottolinea la presidente del Consiglio – non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all’Ucrania. Hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti anche della contraerea. E’ sicuramente un fatto rilevante, ben diverso dal totale disimpegno americano che è stato raccontato”. “Non aspettiamo buona volontà Putin, esercitare pressione”. “Credo, come ho detto in varie occasioni, che se da una parte l’Ucraina ha ampiamente dimostrato il suo impegno sincero verso un percorso di pace, quello stesso impegno continua a mancare da parte russa e non penso che, diciamo così, si debba attendere la buona volontà di Putin nel fare passi avanti, penso che si debba invece esercitare tutta la pressione possibile”, aggiunge la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Meloni: “Usa non hanno interrotto invio armi a Kiev”

