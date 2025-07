Di Molfetta Banco Farmaceutico | Con ‘Vulnerabili’ cure a chi non ha accesso a terapie

In un mondo dove ogni giorno molte persone lottano contro l’indigenza e la fragilità, il progetto “Vulnerabili” di Banco Farmaceutico a Molfetta si distingue come un faro di speranza. Con 8.216 vulnerabili assistiti, questa iniziativa mira a garantire accesso alle cure, in particolare per malattie come il diabete, spesso invisibili ma devastanti. È un esempio concreto di come solidarietà e impegno possano cambiare vite, restituendo dignità a chi ne ha più bisogno.

"Vulnerabili' è un progetto importantissimo perché ci sono soggetti che non possono accedere ad alcun tipo di terapia e quindi alle cure per il diabete. Il diabete è una malattia altamente invalidante, che può portare a morte precoce, per cui per quei soggetti molto fragili che sfuggono da ogni sistema di protezione sociale poter aver

