Calciomercato Roma accelerata Wesley | Massara vuole chiudere

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, con una corsa contro il tempo per consolidare il nuovo scacchiere tattico. Dopo settimane di valutazioni, la dirigenza giallorossa ha scelto di accelerare decisamente, puntando tutto su Wesley França, giovane talento brasiliano del Flamengo. Massara è determinato a chiudere l’affare e rendere il laterale classe 2003 il nuovo simbolo di un progetto ambizioso. La sfida ora è arrivata al momento decisivo.

La corsia di destra è il nuovo fronte caldo del mercato romanista. Dopo giorni di valutazioni e riflessioni tattiche, la dirigenza giallorossa ha scelto su chi puntare per rinforzare un reparto che, nel nuovo scacchiere di Gasperini, avrà un’importanza strategica: Wesley França, laterale brasiliano classe 2003 del Flamengo, è diventato molto più di un nome sul taccuino. È il nome. Massara all’attacco: Wesley prima scelta per il nuovo corso. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Attilio Malena, i contatti tra la Roma e il club brasiliano sono diventati sempre più fitti nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, accelerata Wesley: Massara vuole chiudere

In questa notizia si parla di: wesley - calciomercato - roma - accelerata

Calciomercato Milan, tentato lo scambio Okafor-Wesley: le ultime dal Brasile - Il calciomercato del Milan si sonda tra le strategie più audaci, tra cui l'ipotesi di uno scambio tra Okafor e Wesley.

Translate post#Wesley aspetta la #Roma, la trattativa potrebbe subire un'accelerata i primi di luglio #ASR #ASRoma #Calciomercato #CalciomercatoRoma Vai su X

Comolli-Juve, un blitz tira l'altro: dal mercato alla direzione sportiva, ore decisive Il direttore generale è atteso in tribuna per Flamengo-Bayern Monaco: occhi puntati su Wesley Non è partito per godersi il mare, Damien Comolli. Né per il sole di Miami, né per il Vai su Facebook

Calciomercato Roma, accelerata Wesley: Massara vuole chiudere; Calciomercato Roma, accelerata per Wesley: filtra ottimismo per la chiusura dell’affare; La Roma prova l’accelerazione per Wesley: c’è da superare la concorrenza di una big europea.

Roma, Gasperini accelera per Wesley: pronta una nuova offerta al Flamengo - Un incontro col club brasiliano è previsto entro la fine della settimana, con l'obiettivo di chiudere la trattiva ... msn.com scrive

Calciomercato Roma: Krstovic si allena in giallorosso. Wesley convince e spunta il piano B - Wesley resta l’obiettivo principale per la fascia destra e Frederic Massa è al lavoro per accontentare Gasperini. Lo riporta ilmessaggero.it