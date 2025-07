Ndoye la richiesta del Bologna al Napoli | 45 milioni e un giocatore

Il mercato estivo si anima con una delle trattative più calde: il Bologna ha presentato un'offerta shock al Napoli per Dan Ndoye, chiedendo circa 45 milioni di euro e anche un giocatore. Una richiesta che sorprende, ma dimostra quanto il Bologna sia deciso a trattenere o valorizzare al massimo il suo talento. Ora, il Napoli dovrà rispondere con forza e strategia: la sfida è aperta e il futuro di Ndoye potrebbe essere ancora tutto da scrivere.

