Verbania in piazza contro Silvia Sardone | Razzismo travestito da femminismo

A Verbania, le strade si sono riempite di voci e cartelli contro Silvia Sardone, accusata di razzismo mascherato da femminismo. La manifestazione, organizzata da “Non una di Meno Verbania”, mira a denunciare quella che viene definita una retorica securitaria che minaccia i valori di inclusione e libertà . È un momento di forte confronto che sottolinea quanto sia importante difendere i principi fondamentali di tolleranza e rispetto reciproco, senza compromettere la nostra cultura.

È partita la manifestazione contro Silvia Sardone accusata addirittura di razzismo: a Verbania diverse le donne scese in piazza con cartelli che la contestano proprio per la sua battaglia sull'islamizzazione che sta avvenendo in Italia. “Non una di Meno Verbania”, infatti, ha diffuso un comunicato in cui sottolineano che “crediamo che quella di Sardone sia una retorica securitaria travestita da femminismo, e per noi è importante condannare questa strumentalizzazione, che altro non fa che riprodurre logiche razziste e coloniali, usando i corpi femminili come campo di battaglia tra civiltà ”. Il tutto nasce dopo un evento che la vice della Lega aveva organizzato proprio lĂŹ a seguito degli insulti violenti apparsi in cittĂ ai suoi danni. 🔗 Leggi su Iltempo.it