Pedaggi autostradali la Lega ritira la firma all' emendamento Gli aumenti erano previsti dal 1° agosto

La Lega ha deciso di ritirare la firma dall'emendamento sugli aumenti dei pedaggi autostradali, inizialmente previsti dal 1° luglio. Pur riconoscendo l’impegno dell’onorevole Antonio Baldelli e considerando le indicazioni del ministro Matteo Salvini, questa scelta dimostra l’attenzione verso la trasparenza e l’equità per gli utenti. Un gesto che sottolinea come la politica possa adattarsi per tutelare i cittadini e promuovere decisioni più equilibrate.

Emendamento della Lega: rinvio di un anno il blocco dei diesel euro 5. Le Regioni possono anticipare o ritardare ulteriormente lo stop. Chiesto anche un censimento degli autovelox. #ANSA Vai su Facebook

