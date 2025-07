Ucraina Meloni | non c' è disimpegno Usa pressione su Russia

Giorgia Meloni chiarisce la posizione italiana e ribadisce che gli Stati Uniti non hanno mai abbandonato il supporto all'Ucraina, nonostante alcune revisioni nelle forniture di armamenti. La pressione sulla Russia resta alta, e il sostegno internazionale si mantiene saldo. Tuttavia, la situazione continua a evolversi, lasciando aperti numerosi scenari futuri…

Roma, 4 lug. (askanews) - "Gli Usa non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all'Ucraina, è stata rivista la decisione di fornire specifiche componenti anche per la contraerea. E' un fatto rilevante ma diverso da un disimpegno dell'America". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa. "Se da una parte l'Ucraina ha dimostrato il suo impegno sincero per la pace l'impegno continua a mancare di parte russa e non penso si debba attendere la buona volontĂ di Putin ma mettere pressione", ha aggiunto. "Anche io oggi ho sentito Trump e ho parlato di questo tema", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Meloni: non c'è disimpegno Usa, pressione su Russia

In questa notizia si parla di: ucraina - meloni - disimpegno - pressione

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Come reagirà Putin all’attacco ucraino contro i suoi aerei in territorio russo? Dipende dall’obiettivo che Putin vuole perseguire. Se Putin vuole mantenere il dominio dell’escalation, allora deve colpire l’Ucraina con le testate nucleari tattiche. Soltanto in quest Vai su Facebook

Ucraina, Meloni: non c'è disimpegno Usa, pressione su Russia; Lo slittamento di Giorgia Meloni sull’Ucraina; Guerra Ucraina, Trump: Putin forse non vuole fermare guerra. Mosca: pronti a colloqui.

Ucraina, Meloni: non c’è disimpegno Usa, pressione su Russia - (askanews) – “Gli Usa non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all’Ucraina, è stata rivista la decisione di fornire specifiche componenti anche per la contraerea. Riporta askanews.it

Meloni,ho sentito Trump, spero sviluppi positivi con Kiev - "Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all'Ucraina, hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti" un fatto "rilevante ma ben diverso dal totale disimpe ... Secondo ansa.it