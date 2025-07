Cottone Centro Astalli | Con ‘Vulnerabili’ supporto a pazienti in situazioni difficili

Nel cuore di Palermo, il progetto ‘Vulnerabili’ del Centro Astalli si distingue come un faro di speranza e solidarietà. Carmelo Cottone, vicepresidente, sottolinea come offrire farmaci essenziali come l’insulina rappresenti un trionfo di giustizia sociale, riaffermando il diritto alla salute di ogni individuo, indipendentemente dalla situazione. Questa iniziativa dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza per le persone più vulnerabili e costruire un futuro più equo.

“Riuscire ad offrire ai nostri utenti farmaci davvero importanti come l’insulina per noi è davvero un successo. Questa collaborazione rappresenta per noi un atto di giustizia sociale che riafferma il diritto alla salute per tutti, senza discriminazione”. Così Carmelo Cottone, vice presidente del Centro Astalli, a margine della presentazione, a Palermo, del progetto ‘Vulnerabili’, nato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cottone (Centro Astalli): “Con ‘Vulnerabili’ supporto a pazienti in situazioni difficili”

