Stangata autostrade durante l’esodo estivo | ecco quanto si pagherà e da quando

L’estate degli italiani si tinge di un nuovo, costoso imprevisto: a partire dal 1° agosto, un aumento di un euro ogni mille chilometri percorsi in autostrada. Questa novità, introdotta con un emendamento al decreto Infrastrutture approvato in Commissione, mira a incrementare i canoni delle concessionarie all’Anas. Ma quali saranno le conseguenze pratiche di questa stangata estiva? Scopriamolo insieme.

Esodo estivo con sorpresa per gli automobilisti italiani. Dal 1 agosto si pagherà 1 euro in più ogni mille chilometri percorsi in autostrada. La novità, poco gradita soprattutto per chi macina tanta strada, è prevista in un emendamento dei relatori al decreto Infrastrutture che sarà votata lunedì in Commissione alla Camera e punta a incrementare il canone annuo che le concessionarie versano ad Anas. Un rincaro che potrebbe sembrare modesto a livello individuale, ma che secondo le stime della Ragioneria generale porterà in cassa circa 37 milioni di euro nel 2025. Chi paga: auto, moto, suv e camion coinvolti nel rincaro.