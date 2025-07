Dem e M5s | lo Stato paghi il suicidio assistito

Il dibattito sul fine vita si infiamma in Parlamento, con Dem e M5S che chiedono uno stato più presente nel supporto al suicidio assistito. La discussione sul disegno di legge recepisce la sentenza della Corte Costituzionale, mentre le opposizioni temono un peso eccessivo sulle fasce più deboli, auspicando interventi del Ssn. La lotta tra maggioranza e opposizione promette di accendere further tensioni. Continua a leggere…

Via alla discussione sul disegno di legge per il fine vita, che recepisce la sentenza della Corte costituzionale. Le opposizioni scappano da un accordo con la maggioranza e provocano: «Senza il contributo del Ssn, i meno abbienti faranno collette».. Il senatore di Fdi, Ignazio Zullo: «Le terapie non sono obbligatorie, ma monitoreremo gli enti inadempienti».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dem e M5s: lo Stato paghi il suicidio assistito

In questa notizia si parla di: stato - paghi - suicidio - assistito

Detenuto seviziato nel carcere di Genova, l’appello: “Ha bisogno di noi, lo Stato paghi riabilitazione fisica e psicologica” - In un momento di grande sofferenza e ingiustizia, la voce di una comunità si alza per chiedere giustizia e solidarietà.

In Senato è stato presentato un testo che punta a disciplinare il suicidio assistito. Ira delle opposizioni: "Rischia di essere peggio dello status quo" Vai su Facebook

Dem e M5s: lo Stato paghi il suicidio assistito; Speranza chiede che lo Stato paghi il farmaco per il suicidio assistito di Mario; Suicidio assistito, il Veneto dà l’ok a Stefano Gheller.

Suicidio assistito, come si stanno muovendo le regioni: la mappa delle proposte di legge - Proposte di legge per applicare e garantire il suicidio assistito sono in discussione in tutte le regioni d’Italia. Segnala roma.corriere.it

Franco Henriquet: suicidio assistito, lo Stato trovi l’equilibrio tra doveri delle Regioni e diritti dei cittadini - L’intervento Franco Henriquet: suicidio assistito, lo Stato trovi l’equilibrio tra doveri delle Regioni e diritti dei cittadini. Da ilsecoloxix.it