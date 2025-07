Pediatra in pensione a sua insaputa

Una storia che sorprende e lascia senza parole quella della dottoressa Elisabetta Scalera, pediatra di Modena. A sua insaputa, le è stata revocata la convenzione dall’Azienda sanitaria, interrompendo il suo affetto e dedizione nei confronti dei piccoli pazienti. Nonostante la disponibilità a continuare oltre i 70 anni, il suo impegno è stato improvvisamente interrotto. Un esempio di passione e dedizione che merita attenzione e rispetto.

La dottoressa Elisabetta Scalera, pediatra di libera scelta a Modena, da lunedì non vedrà più i suoi piccoli pazienti. L’Azienda sanitaria le ha revocato la convenzione, nonostante avesse dato la disponibilità a proseguire il servizio oltre l’età della pensione (70 anni). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pediatra in pensione... a sua insaputa

In questa notizia si parla di: pensione - pediatra - insaputa - sanitaria

Pediatra in pensione... a sua insaputa; Modena, la pediatra Scalera mandata in pensione dall'Ausl a sua insaputa: 'L'ho appreso dai pazienti'.

Modena, la pediatra Scalera mandata in pensione dall'Ausl a sua insaputa: 'L'ho appreso dai pazienti' - Politica: Trattare non dico con gentilezza, ma con banale educazione una professionista che ha sempre fornito ai propri pazienti un servizio di qualità come riconosciuto, non solo dai pazienti ma dagl ... Lo riporta lapressa.it

Trovare un pediatra in Lombardia è già molto difficile. E la situazione sta peggiorando - Nella regione più popolosa d’Italia mancano 180 medici di libera scelta per bambini. Riporta ilgiorno.it