Il mercato della Formula 1 prende vita anche nel 2025, con sorprese e rivoluzioni che scuotono gli equilibri. Tra sedili girevoli, trasferimenti di peso come Verstappen in Mercedes e Antonelli che si prepara a lasciare, le scuderie si preparano a lottare per il titolo con nuove strategie e protagonisti. Un anno ricco di emozioni e colpi di scena sta per cominciare: tutto può cambiare in un batter d'occhio.

Sedili girevoli in F1: Verstappen in Mercedes, Antonelli se ne va L’anno prossimo lotta per il titolo"> Il ‘mercato’ della Formula 1 è sempre attivo, le squadre possono cambiare equilibri da un momento all’altro. Il mercato piloti di Formula 1 è un meccanismo in costante movimento, dove ogni stagione porta con sé nuove dinamiche e cambiamenti significativi. La stagione 2025 non fa eccezione, con numerosi trasferimenti e debutti che stanno ridisegnando la griglia. Tra i movimenti più rilevanti, spicca l’ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari, che ha lasciato la Mercedes dopo dodici stagioni, sostituendo Carlos Sainz Jr. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sedili girevoli in F1: Verstappen in Mercedes, Antonelli se ne va | L’anno prossimo lotta per il titolo

