Obiettivo in FC 25 | UEFA Women’s EURO – La strada dei campioni

Se sogni di conquistare il palcoscenico europeo e diventare un vero campione, questa è la tua occasione! Partecipa alle Finali Champions, gioca le tue partite e accumula premi esclusivi, tra cui pacchetti premio e oggetti rari come la Frederikke Thøgersen SVG UEFA Women’s EURO. Non perdere l’opportunità di avvicinarti alla gloria: ogni partita ti avvicina di più al traguardo!

Gioca partite nelle Finali Champions per ott. pacchetti premio, un consumabile EVO e Frederikke Thøgersen SVG UEFA Women’s EURO. Premi non scamb. Giocane 6 Gioca 6 partite nelle Finali Champions per ottenere Frederikke Thøgersen SVG UEFA Women’s EURO. Premio: 1x Strada verso la gloria WEURO Thøgersen Non scambiab. Vincine 6 Vinci 6 partite nelle Finali Champions. Premio: 1x 84+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Giocane 8 Gioca 8 partite nelle Finali Champions. Premio: 1x 84+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Vincine 8 Vinci 8 partite nelle Finali Champions. Premio: 1x 3x 85+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Obiettivo in FC 25: UEFA Women’s EURO – La strada dei campioni

