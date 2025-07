Carrefour decide di licenziare 175 persone a Milano i sindacati | È inaspettato e inaccettabile

Una decisione devastante che scuote Milano e le sue famiglie, con 175 lavoratori a rischio licenziamento in Carrefour Italia. La multinazionale francese, responsabile di questa scelta drastica, giustifica la mossa come parte di un piano di rilancio, ma sindacati e comunità reagiscono con indignazione. È inaccettabile che il progresso si costruisca sulle spalle dell’occupazione: ora più che mai, è il momento di far sentire la nostra voce e chiedere risposte chiare.

Milano – Carrefour Italia alza la mannaia sull’occupazione. La multinazionale francese ha comunicato la decisione di eliminare 175 posti di lavoro nella sede centrale milanese, su un totale di circa 700 dipendenti. Una mossa che l’azienda giustifica come parte di una strategia più ampia per risollevare le sorti del business italiano. Il gruppo transalpino non usa mezzi termini nel motivare la scelta: il mercato italiano della grande distribuzione è “caratterizzato da una competizione intensa e frammentata, a fronte di un potere d'acquisto in diminuzione e una costante pressione sui margini, determinata da costi energetici, di logistica e aumento dei tassi di interesse”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carrefour decide di licenziare 175 persone a Milano, i sindacati: “È inaspettato e inaccettabile”

