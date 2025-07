Ancona blitz in un circolo trasformato in bar | dentro 50 persone ubriache e caldo infernale

Un fine settimana bollente ad Ancona, dove un circolo privato trasformato in bar è finito sotto la lente delle forze dell'ordine. Circa 50 persone, molte ubriache e in un ambiente insalubre, hanno attirato l'attenzione della polizia, che ha scoperto irregolarità tra i soci e abuso di alcol. La scoperta ha portato a una sanzione di 5.000 euro, segnando un duro colpo alla gestione non autorizzata.

Circolo privato sospeso ad Ancona: Polizia scopre abuso di alcol, ambiente insalubre e irregolarità tra i soci. Sanzione di 5.000 euro.

