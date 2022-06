Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers, la recensione: Le Boogie Nights del basket (Di giovedì 2 giugno 2022) La recensione di Winning Time: L'ascesa della dinastia dei Lakers: la serie firmata Adam McKay e targata HBO racconta i Los Angeles Lakers e il decennio che ne fece una leggenda del basket: dal 2 giugno su Sky Atlantic e NOW. "La pallacanestro è come del gran sesso. Sempre in movimento, c'è ritmo, contatto, intimità". John C. Reilly, nei panni di Jerry Buss, parla con una ragazza dopo aver fatto l'amore con lei. È così, come il primo episodio, che inizia la nostra recensione di Winning Time: L'ascesa della dinastia dei Lakers, la serie firmata Adam McKay (Don't Look Up, Succession) e targata HBO (già rinnovata per una seconda stagione) sui Los Angeles ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022) Ladi: L'ascesadei: la serie firmata Adam McKay e targata HBO racconta i Los Angelese il decennio che ne fece una leggenda del: dal 2 giugno su Sky Atlantic e NOW. "La pallacanestro è come del gran sesso. Sempre in movimento, c'è ritmo, contatto, intimità". John C. Reilly, nei panni di Jerry Buss, parla con una ragazza dopo aver fatto l'amore con lei. È così, come il primo episodio, che inizia la nostradi: L'ascesadei, la serie firmata Adam McKay (Don't Look Up, Succession) e targata HBO (già rinnovata per una seconda stagione) sui Los Angeles ...

glooit : Winning Time: conosciamo meglio la serie Lakers, ora disponibile su Sky e NOW leggi su Gloo… - CristianoGuarco : Listone banale @RollingStoneIt potevate metterci più impegno e magaci citare Winning Time - sportli26181512 : NBA, Steve Kerr si ricorda bene i Lakers di 'Winning Time' (e gli odiati rivali di Boston): Tra i protagonisti dell… - zazoomblog : Sky al via “Winning Time” la serie Tv che racconta l’ascesa dei Lakers - #“Winning #Time” #serie #racconta - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky, al via “Winning Time”, la serie Tv che racconta l’ascesa dei Lakers: Anche in Italia sono tant… -