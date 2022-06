Un colpo per reparto al Milan: Bremer, Renato Sanches e Zaniolo (Di giovedì 2 giugno 2022) Ieri c’è stata l’ufficialità del passaggio della società rossonera a RedBird. Ora comincia una nuova fase per il Milan. La strategia “linea verde” adottata sotto Elliot verrà conservata anche con la nuova dirigenza. Ora si punta ad un colpo per reparto al Milan: rafforzare la squadra con effetto immediato e con uno sguardo al futuro. Un colpo per reparto al Milan, Bremer resta tra gli obbiettivi? Per il reparto difensivo resiste la candidatura di Bremer. Il difensore brasiliano, eletto come miglior difensore della Serie A 21/22, sarebbe un colpo clamoroso. Andrebbe a rinforzare un reparto già ottimo così. Non a caso il Milan è stata la squadra con meno gol ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 giugno 2022) Ieri c’è stata l’ufficialità del passaggio della società rossonera a RedBird. Ora comincia una nuova fase per il. La strategia “linea verde” adottata sotto Elliot verrà conservata anche con la nuova dirigenza. Ora si punta ad unperal: rafforzare la squadra con effetto immediato e con uno sguardo al futuro. Unperalresta tra gli obbiettivi? Per ildifensivo resiste la candidatura di. Il difensore brasiliano, eletto come miglior difensore della Serie A 21/22, sarebbe unclamoroso. Andrebbe a rinforzare ungià ottimo così. Non a caso ilè stata la squadra con meno gol ...

