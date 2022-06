Udinese, Udogie verso la permanenza: Inter e Juve avvisate (Di giovedì 2 giugno 2022) L’Udinese avrebbe deciso di trattenere almeno un’altra stagione Udogie: Inter e Juve sono avvisate Come riportato da Sportitalia, è stata presa una decisione sul futuro di Destiny Udogie: il giocatore rimarrà all’Udinese. Seguito anche da Juventus e Inter, il terzino giocherà in Friuli anche la prossima stagione. Cherubini costretto a virare su altri obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) L’avrebbe deciso di trattenere almeno un’altra stagionesonoCome riportato da Sportitalia, è stata presa una decisione sul futuro di Destiny: il giocatore rimarrà all’. Seguito anche dantus e, il terzino giocherà in Friuli anche la prossima stagione. Cherubini costretto a virare su altri obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

