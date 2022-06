Tre settimane decisive per la guerra: la vittoria in Donbass passa per il ponte sul Severskij Donec (Di giovedì 2 giugno 2022) Tanto ci vuole prima che arrivino i lanciarazzi multipli americani in soccorso di Kiev. Solo con questi Zelensky può colmare il divario d'artiglieria con i russi. Le analisi del generale Camporini e dell'analista militare Batacchi Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 giugno 2022) Tanto ci vuole prima che arrivino i lanciarazzi multipli americani in soccorso di Kiev. Solo con questi Zelensky può colmare il divario d'artiglieria con i russi. Le analisi del generale Camporini e dell'analista militare Batacchi

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I nuovi casi continuano a scendere ininterrottamente da tre settimane. In media si riducono del 30% su sette giorni… - gippu1 : La storia siamo noi: il #31maggio 2002 a Seul, nel match inaugurale del Mondiale nippo-coreano, la Francia campione… - HuffPostItalia : Tre settimane decisive per la guerra: la vittoria in Donbass passa per il ponte sul Severskij Donec - Secchicandi2 : RT @AStramezzi: Un applauso sincero e meritato a tre belle persone a tre amici: Mauro Rango fondatore di IppocrateOrg Rosanna Chifari Neu… - ValeSunny : RT @Ruffino_Lorenzo: Casi tra lunedì e giovedì - questa settimana: 67.388 - scorsa settimana: 85.375 - due settimane fa: 118.875 - tre set… -