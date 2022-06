Advertising

SecolodItalia1 : Spazio Niko Romito Bar e Cucina – Roma - coele7 : RT @LauraC99417861: @SteveBJ77 @Niko_VI @barbarab1974 Anche Giordano non si espone abbastanza. Ci danno una sorta di contentino affrontando… - RomanatoM : RT @LauraC99417861: @SteveBJ77 @Niko_VI @barbarab1974 Anche Giordano non si espone abbastanza. Ci danno una sorta di contentino affrontando… - LauraC99417861 : @SteveBJ77 @Niko_VI @barbarab1974 Anche Giordano non si espone abbastanza. Ci danno una sorta di contentino affront… -

Fine Dining Lovers Italia

Per non daread ambiguità nel suo rapporto con Michele, Silvia decide di partire per ..., Filippo e Serena combattono su più fronti per evitare che Micaela porti Jimmy in vacanza nel Bhutan ...Per non daread ambiguità nel suo rapporto con Michele , Silvia decide di partire per ... Intanto,, Filippo e Serena si alleano invano per cercare di impedire a Micaela di portare Jimmy in ... Intervista alla chef Giulia Romano Nel corso della puntata di Un posto al sole in onda il 3 giugno, Renato rivede Giuditta, Niko discute con Micaela ...Niko Romito interviene sul tema della sostenibilità al Wired Next Fest, sabato 28 maggio a Firenze. Qui racconta anche la sua idea di alta cucina e del futuro di quella italiana, che «deve diventare p ...