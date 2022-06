Roland Garros, Cilic: “E’ fantastico essere di nuovo in semifinale. Gioco partita dopo partita e poi si vedrà” (Di giovedì 2 giugno 2022) Marin Cilic ha espresso tutta la sua soddisfazione, dopo la vittoria contro Rublev e la semifinale raggiunta al Roland Garros 2022:“E’ fantastico essere di nuovo in semifinale, anche se sono stanco. La partita con Rublev è stata difficile dal punto di vista mentale e fisico, ma di grande qualità per entrambi”. Quando gli viene chiesto se pensa possa essere l’ultima opportunità della carriera per arrivare in una finale Slam, risponde così: “Quando sono in campo non penso a queste cose, Gioco partita dopo partita e poi vedo. Mantengo un profilo basso e mi concentro solo sulle mie cose ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Marinha espresso tutta la sua soddisfazione,la vittoria contro Rublev e laraggiunta al2022:“E’diin, anche se sono stanco. Lacon Rublev è stata difficile dal punto di vista mentale e fisico, ma di grande qualità per entrambi”. Quando gli viene chiesto se pensa possal’ultima opportunità della carriera per arrivare in una finale Slam, risponde così: “Quando sono in campo non penso a queste cose,e poi vedo. Mantengo un profilo basso e mi concentro solo sulle mie cose ...

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - sportface2016 : Roland Garros, #Cilic: “E’ fantastico essere di nuovo in semifinale. Gioco partita dopo partita e poi si vedrà” - _dontbebad_ : E anche oggi facciamo minimo l'una per il Roland Garros -