Advertising

Calciomercatonews.com

APPROFONDIMENTI Chi è Tonali, il Milan,l'idolo, il no all'Inter, la fidanzata, nonna Gina. ... APPROFONDIMENTI Pagelle Verona - Milan 1 - 3: Leao è Beep Beep,Kessie, Tonali leader a 22 ...Daa Spalletti, in soli due anni sembra essere cambiato tutto per Diego che aveva sul braccio la fascia da capitano del Lipsia e aveva scelto di lasciarla per l'amore azzurro coltivato in ... Riecco Gattuso: si prende subito due pupilli Una stagione decisamente sotto le aspettative che ha costretto la dirigenza ad un cambio in panchina. Ora Gattuso sogna di rinforzare la squadra con alcuni suoi fedelissimi. Tra i calciatori che ...La Serie A potrebbe rivedere Rino Gattuso di nuovo in panchina. Il tecnico ha avuto diversi contatti con un club di massima serie. Accordo vicino. Dopo Napoli e la brevissima parentesi di Firenze, il ...