NBA Finals 2022: Golden State Warriors e Boston Celtics, c’è la storia a pochi passi (Di giovedì 2 giugno 2022) Golden State Warriors e Boston Celtics, storia recente e totale che si racchiude in un colpo solo. Le NBA Finals sono arrivate, e mettono di fronte la franchigia più dominante degli anni dal 2015 in avanti contro quella che da sempre è un punto di riferimento quando si parla di modello di vittoria, che ha attraversato quasi tutte le generazioni della lega professionistica americana. Il primo fattore da tenere presente, per questa notte, è quello degli infortunati. Ci sono almeno cinque giocatori che potrebbero non disputare la sfida di debutto. Per Golden State sono a rischio Otto Porter Jr., Andre Iguodala e Gary Payton II, mentre a Boston c’è l’attenzione su Marcus Smart e Robert Williams. Complessivamente, rischiano ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022)recente e totale che si racchiude in un colpo solo. Le NBAsono arrivate, e mettono di fronte la franchigia più dominante degli anni dal 2015 in avanti contro quella che da sempre è un punto di riferimento quando si parla di modello di vittoria, che ha attraversato quasi tutte le generazioni della lega professionistica americana. Il primo fattore da tenere presente, per questa notte, è quello degli infortunati. Ci sono almeno cinque giocatori che potrebbero non disputare la sfida di debutto. Persono a rischio Otto Porter Jr., Andre Iguodala e Gary Payton II, mentre ac’è l’attenzione su Marcus Smart e Robert Williams. Complessivamente, rischiano ...

