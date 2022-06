(Di giovedì 2 giugno 2022) Fabio, centrocampista dell’Italia U21, ha parlato dal ritiro della Nazionale, in cui gli Azzurrini stanno preparando le prossime gare di qualificazione ad ‘Euro 2023’. Queste le sue dichiarazioni: “Ogni volta che si vienein Nazionale è un, a maggior ragione se vieni chiamato in Under 21 per me che sono sotto età. Sono sicuramente orgoglioso di questa chiamata. Conin questi allenamenti. Mi ha fatto una buona impressione iniziale. Vedremo cosa riesco a trasmettergli”. Il giovane juventino si è anche espresso sullo stage con la Nazionale maggiore: “E’ stata una bella esperienza, sicuramente mi ha fatto piacere il fatto che mister Mancini mi abbia convocato. In realtà ho fatto solo un giorno allenandomi solo ...

Advertising

FabioCapellone : Comunque io guardando Fagioli, Miretti, Rovella, Tonali, Calabria, Lucca, Zaniolo, Spinazzola, ecc. continuo ad ess… - Frances74621156 : @Azzurri Dalla prossima la formazione deve essere: Donnarumma, Calabria, Bastoni, uno giovane, Spinazzola/Udogie, B… - ROI05841958 : @GiovaDS17 @DiMarzio Esiste la meritocrazia. Non è che basta essere giovani per meritarsi la maglia. Udogie unico t… - Gio40351985 : RT @SCUtweet: #Allegri a DAZN ?? Alla #Juve si lavora duro. Leader dopo #Chiellini? #deLigt–#Locatelli; Loca può essere capitano. #Danilo m… - davideinno85 : RT @SCUtweet: #Allegri a DAZN ?? Alla #Juve si lavora duro. Leader dopo #Chiellini? #deLigt–#Locatelli; Loca può essere capitano. #Danilo m… -

SPORTFACE.IT

Potrebberoinseriti infatti nella rosa di Massimiliano Allegri i giovani, Fagioli e Soulé, possibili prestiti invece per Filippo Ranocchia dopo la stagione importante nel Vicenza, e ...Ulteriori informazioni possonochieste al Comune di Pancalieri ( www.comune.pancalieri.to.it ... Dario. "La comunità di Pancalieri " dice il sindaco, Luca Pochettino " è onorata di ... Miretti: "Essere chiamati in U21 un onore. Nicolato Stiamo iniziando a conoscerci" Come riportato da Calciomercato.com, Paul Pogba rappresenta la priorità di mercato per la Juve. I bianconeri devono risolvere anche il nodo Ramsey, al quale potrebbe essere offerta una buonuscita per ...La Juventus, per la prossima stagione, molto probabilmente confermerà Miretti in prima squadra, dopo le ottime prestazioni di quest'anno.