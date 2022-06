L'ex M5s Giarrusso verso la Lega: "Contatti in corso con Salvini" (Di giovedì 2 giugno 2022) Dino Giarrusso dopo essere uscito dal M5s starebbe per traslocare nella Lega. I Contatti in corso sono in uno stato piuttosto avanzanto. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti autorevoli vicine all'europarlamentare. Mentre da parte leghista l'interlocuzione di questi giorni viene confermata, come riferito al Foglio. Addirittura, il passaggio dal gruppo del Movimento cinque stelle a quello della Lega a Strasburgo (il gruppo è quello di Identità e democrazia, cui aderisce il Carroccio) starebbe passando dal vaglio dello stesso Matteo Salvini. Che starebbe, con i suoi collaboratori più stretti, valutando il da farsi. La scorsa settimana Giarrusso aveva annunciato l'addio accompagnandolo al progetto di fondare un nuovo movimento di "delusi dal Movimento cinque stelle". ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Dinodopo essere uscito dal M5s starebbe per traslocare nella. Iinsono in uno stato piuttosto avanzanto. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti autorevoli vicine all'europarlamentare. Mentre da parte leghista l'interlocuzione di questi giorni viene confermata, come riferito al Foglio. Addirittura, il passaggio dal gruppo del Movimento cinque stelle a quello dellaa Strasburgo (il gruppo è quello di Identità e democrazia, cui aderisce il Carroccio) starebbe passando dal vaglio dello stesso Matteo. Che starebbe, con i suoi collaboratori più stretti, valutando il da farsi. La scorsa settimanaaveva annunciato l'addio accompagnandolo al progetto di fondare un nuovo movimento di "delusi dal Movimento cinque stelle". ...

Advertising

ilfoglio_it : #Giarrusso se la prendeva con chi usciva dal M5s senza dimettersi. Ora se ne va per fondare un nuovo movimento e no… - riotta : Anche il descamisado Giarrusso, Dino stavolta, lascia #M5S @beppe_grillo dopo Mario l'altra volta. Entrambi si teng… - fattoquotidiano : Via dal M5S (“non ne riconosco più i valori”), Giarrusso s’allea con Cateno De Luca (ex Dc, Ccd, Udc, Mpa, ora in S… - globalistIT : - Adnkronos : L’ex iena Giarrusso smentisce voci su sua richiesta di entrare nella Lega. #ultimora -