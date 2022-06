Lara | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ilha una doppia. In primo luogo, si tratta di una ripresa di ???? (), un ipocoristico delrusso ?????? (Larisa, l’italiano Larissa), unche, in italiano, si è diffuso per via letteraria a partire dal 1800, grazie all’opera di Lord Byron(1814) e alla fama della Contessa; nel secolo successivo è divenuto ulteriormente popolare anche in lingua inglese, grazie al grande successo del romanzo di Boris Pasternak Il dottor Živago e dell’omonimo film da esso tratto, in cui la protagonista femminile porta proprio questo. In secondo luogo, può riprendere ildi(o Larunda o Laronda), una ninfa della mitologia romana madre dei Lari, il cui ...