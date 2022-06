L’Aquila, raid in un convento di clausura. Il racconto delle suore: “Notte da incubo” (Di giovedì 2 giugno 2022) Un raid giovanile, una bravata e forse anche un tentativo di portare a termini riti blasfemi. Nel monastero di San Basilio, in pieno centro storico alL’Aquila, le suore hanno vissuto come raccontato all’Ansa “una Notte da incubo”, “siamo ancora terrorizzate: vedere, senza poter intervenire per il timore di reazioni, giovani che per due volte forzano la porta ed entrano nella chiesa e salgono anche nei piani del convento, oltre all’angoscia e alla paura ha generato in noi la violazione della nostra intimità di religiose di clausura” ha spiegato una delle otto monache dell’ordine Celestino che vivono nel complesso religioso dove ci sono anche la chiesa e appunto il convento. Suor Margherita, la badessa, nel pomeriggio ha denunciato ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Ungiovanile, una bravata e forse anche un tentativo di portare a termini riti blasfemi. Nel monastero di San Basilio, in pieno centro storico al, lehanno vissuto come raccontato all’Ansa “unada”, “siamo ancora terrorizzate: vedere, senza poter intervenire per il timore di reazioni, giovani che per due volte forzano la porta ed entrano nella chiesa e salgono anche nei piani del, oltre all’angoscia e alla paura ha generato in noi la violazione della nostra intimità di religiose di” ha spiegato unaotto monache dell’ordine Celestino che vivono nel complesso religioso dove ci sono anche la chiesa e appunto il. Suor Margherita, la badessa, nel pomeriggio ha denunciato ai ...

