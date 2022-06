Juve, possibile addio a Morata: spunta il sostituto dalla Premier (Di giovedì 2 giugno 2022) La Juventus vuole trattenere Morata soltanto alle proprie condizioni, e per questo valuta possibili alternative in Premier League. Dopo una carriera passata tra alti e bassi, Alvaro Morata ha capito che nessun posto è più adatto a lui di Torino e nessuna maglia gli calza meglio di quella bianconera della Juventus. Per questo lo spagnolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 giugno 2022) Lantus vuole tratteneresoltanto alle proprie condizioni, e per questo valuta possibili alternative inLeague. Dopo una carriera passata tra alti e bassi, Alvaroha capito che nessun posto è più adatto a lui di Torino e nessuna maglia gli calza meglio di quella bianconera dellantus. Per questo lo spagnolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

mauriziolabant1 : @enzomarangio Non riesco ad essere triste per questa nazionale...per la federazione...per i suoi personaggi!!!...so… - F1N1no : @Juventina962 ora di maria...insomma finchè dalla fonte non arriva la soffiata si può bypassare tutto. Per carità,… - lordmaquac : @missionaryshin La Juve il prossimo anno deve trovare un possibile fenomeno sulla fascia opposta a Chiesa Può davv… - black_white3s : @realvarriale @robymancio Nulla da dire contro la Juve, contro un suo giocatore? Possibile? Non ci sono più i tweet di una volta - Winthor52778560 : @SandroSca In tutto questo un possibile esito: Juve 2020 Dybala o Lukaku. Inter 2022 Dybala gratis e Lukaku in pres… -