Jennifer Lopez inaugura l’estate e manda un messaggio a Ben Affleck… con le mani

In attesa delle nozze Jennifer Lopez, 52 anni, manda un messaggio d'amore a Ben Affleck, 49 anni con le mani e… con il corpo. La cantante e attrice ha scelto la manicure personalizzata con il "lettering" per dire "ti amo" al suo futuro marito, mentre sui social ha postato alcuni scatti mozzafiato in bikini, mostrando al suo fidanzato i suoi "punti di forza", ovvero curve da far invidia a una trentenne… semmai l'attore se li fosse dimenticati. Il celebre nail artist Tom Bachik ha condiviso uno scatto della manicure fatta a JLo. L'artista ha decorato le unghie di JLo con una croce dorata con la "B" di Ben Affleck e la "J" di per Jennifer sull'anulare, e un cuore, sempre d'oro, sul dito medio. "Modalità estiva: attivata", scrive intanto sui social la

