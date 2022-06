Giro dell’Appennino 2022 | Louis Meintjes beffa tutti a Genova Quinto Alessandro Verre

Advertising

sciareneve : RT @MTBiit: Un sudafricano a Genova: Louis Meintjes torna a vincere dopo 7 anni, suo il Giro dell'Appennino #roadbike #2Giugno https://t.co… - MTBiit : Un sudafricano a Genova: Louis Meintjes torna a vincere dopo 7 anni, suo il Giro dell'Appennino #roadbike #2Giugno… - lawson1974 : Arrivare al porto di Genova e vedere il giro dell'appennino sulla sopraelevata.....TOP ! - BlancoAsegurado : ????Giro dell'Appennino 2022 - kornfeind : Top news today: @Bardiani_CSF: '????? ???? Si riparte. Ha ufficialmente preso il via l'83^ edizione del Giro dell'Appe… -

Genova - Giovedì 2 giugno cambia la Viabilità a Genova in occasione del transito e'arrivo, in Piazza De Ferrari,'83°- 70° Gran Premio Città di Genova - 29° Trofeo Regione Liguria, la gara ciclistica che si svolge tra Genovesato e Basso Piemonte, organizzata dall'Unione Sportiva Pontedecimo. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 13.56 Vedremo se qualcuno attaccherà in questa salita per dare il via a una nuova fuga. 13.54 Il gruppo è tornato ...