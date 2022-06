Genova, musica e fuochi d’artificio in piazza De Ferrari per festeggiare il 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) Spettacolo di luci, musica e fuochi d’artificio con lo spettacolo “Canzoni d’Italia”: al pubblico sono stati distribuiti i testi per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 2 giugno 2022) Spettacolo di luci,con lo spettacolo “Canzoni d’Italia”: al pubblico sono stati distribuiti i testi per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia dellaitaliana

Advertising

LiguriaOggi : Genova, fuochi artificiali e musica per la Festa della Repubblica - aibexint : RT @GenovaEventi: ?? Un'esplosione di fuochi d'artificio ha colorato Piazza De Ferrari, in occasione della Festa della Repubblica. A Genova… - ilsecoloxix : #2giugno #FestadellaRepubblica fuochi d’artificio in piazza De Ferrari. LEGGI ?? - GiovanniToti : Che spettacolo i fuochi in piazza De Ferrari! #Genova canta e balla a ritmo delle canzoni che hanno fatto la storia… - Dina975Dina : Il #2giugno???? a Genova ??? #fuochidartificio in #musica ?????? -