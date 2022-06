Che Mertens vada alla Lazio mi lascia indifferente, mi preoccupa se andrà via Koulibaly (Di giovedì 2 giugno 2022) Ho letto la lettera di un tifoso che dichiara che se Mertens va alla Lazio e/o Koulibaly e Fabian alla Juve, lui non seguirà più il calcio. Premetto che sono il primo a dispiacersi – per un fatto sentimentale perché poi gli anni passano per tutti – se Mertens va via. E sono anche molto preoccupato se il Napoli perderà un giocatore del calibro di Koulibaly (un po’ meno per Fabian). Non sapendo con chi potrà mai sostituirlo. Ma se proprio bisogna cederli, allora che vadano da chi paga di più. Francamente sono del tutto indifferente alla loro destinazione. Lazio, Juve, Inter o City… per me fa lo stesso. Continuerò a fare il tifo per il Napoli augurandomi ovviamente che i sostituti siano ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) Ho letto la lettera di un tifoso che dichiara che sevae/oe FabianJuve, lui non seguirà più il calcio. Premetto che sono il primo a dispiacersi – per un fatto sentimentale perché poi gli anni passano per tutti – seva via. E sono anche moltoto se il Napoli perderà un giocatore del calibro di(un po’ meno per Fabian). Non sapendo con chi potrà mai sostituirlo. Ma se proprio bisogna cederli, allora cheno da chi paga di più. Francamente sono del tuttoloro destinazione., Juve, Inter o City… per me fa lo stesso. Continuerò a fare il tifo per il Napoli augurandomi ovviamente che i sostituti siano ...

