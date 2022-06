Carriera in divisa, la guerra non fa crollare l'appeal Polizia e Guardia di Finanza le più ambite dai giovani (Di giovedì 2 giugno 2022) Il primo conflitto “alle porte di casa” vissuto dai nostri giovani non fa tramontare l’appeal di una Carriera nelle Forze Armate o di Polizia. Infatti, nonostante tutto quello che sta accadendo, ad oggi ben 3 ragazzi su 10 ritengono le “divise” ancora una possibile opzione per costruire il proprio domani. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 giugno 2022) Il primo conflitto “alle porte di casa” vissuto dai nostrinon fa tramontare l’di unanelle Forze Armate o di. Infatti, nonostante tutto quello che sta accadendo, ad oggi ben 3 ragazzi su 10 ritengono le “divise” ancora una possibile opzione per costruire il proprio domani. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Carriera in divisa, la guerra non fa crollare l'appeal tra i giovani - ANSA_Legalita : Professioni in divisa, 3 su 10 pronti a carriera in Polizia. Sondaggio, si preferiscono scenari lontani da fronti d… - ANSA_Legalita : Professioni in divisa, 3 su 10 pronti a carriera in Polizia. Sondaggio, si preferiscono scenari lontani da fronti d… - Lacasespoglia : RT @frankponch72: @cirovarriale1 @LiaQuartapelle Cioè.... ti rendi conto che ha 40 anni ed è nel Partito Democratico da quando ne aveva 24?… - franco_guerci : RT @frankponch72: @cirovarriale1 @LiaQuartapelle Cioè.... ti rendi conto che ha 40 anni ed è nel Partito Democratico da quando ne aveva 24?… -