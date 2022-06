Caro gasolio: i pescatori si fermano e bloccano i porti in tutta Italia (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Ormai da una settimana continua il blocco portato avanti dai pescatori Italiani in molti porti delle nostre coste, questo a causa del Caro gasolio, il cui prezzo è quasi raddoppiato in poche settimane, che li costringe a lavorare in perdita. Le conseguenze di questa situazione sono un problema per la sopravvivenza del settore, oltre che ormai da supermercati e ristoranti è quasi del tutto scomparso il pescato Italiano. Blocchi in tutta Italia In diversi porti Italiani i proprietari delle imbarcazioni non solo da giorni non escono in mare ma in alcuni casi bloccano l’ingresso e l’uscita di altre imbarcazioni. Accade ad esempio a Manfredonia, sede di una delle marinerie più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – Ormai da una settimana continua il blocco portato avanti daini in moltidelle nostre coste, questo a causa del, il cui prezzo è quasi raddoppiato in poche settimane, che li costringe a lavorare in perdita. Le conseguenze di questa situazione sono un problema per la sopravvivenza del settore, oltre che ormai da supermercati e ristoranti è quasi del tutto scomparso il pescatono. Blocchi inIn diversini i proprietari delle imbarcazioni non solo da giorni non escono in mare ma in alcuni casil’ingresso e l’uscita di altre imbarcazioni. Accade ad esempio a Manfredonia, sede di una delle marinerie più ...

Advertising

Corriere : Caro gasolio, pescherecci in porto da 10 giorni: alle stelle il prezzo del pesce fresco italiano - FratellidItalia : Pesca, Silvestroni: Il caro gasolio blocca i pescherecci nel mar Tirreno - giannisassari08 : @fratotolo2 Le uniche barche che non risentono del caro gasolio sono le ONG. Chissà perché. - misstalgiesh : RT @osamundR: ??ROMA OGGI : CARO GASOLIO, LA PROTESTA DEI PESCATORI Protesta in piazza Repubblica a Roma contro il caro gasolio. In piazza… - GiorgioSnaider8 : @ImolaOggi Mentre prendono a manganellate i pescatori che per colpa di codesto governo non possono pescare. Caro gasolio. -