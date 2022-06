Bagni: "Sono preoccupato, Koulibaly, Mertens e Ospina difficile sostituirli'' (Di giovedì 2 giugno 2022) Bagni: ''Quando il presidente lancia queste palle avvelenate sull’altro campo poi non è semplice ricucire'' Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Sono assai preoccupato perché i colori azzurri restano nel mio cuore. Ma ci Sono una serie di questioni che mi fanno essere pessimista. -afferma Bagni - Fabian Ruiz sarai costretto a cederlo. È già andato via Insigne e altri rischiano di seguirlo. Eravamo abituati a una cessione magari importante, ma poi la base della squadra rimaneva quella. Ora i rischi di partenze Sono molto più alti. Spalletti chiede le conferme di Koulibaly, Mertens e Ospina: sarà accontentato? Dopo le ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 giugno 2022): ''Quando il presidente lancia queste palle avvelenate sull’altro campo poi non è semplice ricucire'' Salvatore, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "assaiperché i colori azzurri restano nel mio cuore. Ma ciuna serie di questioni che mi fanno essere pessimista. -afferma- Fabian Ruiz sarai costretto a cederlo. È già andato via Insigne e altri rischiano di seguirlo. Eravamo abituati a una cessione magari importante, ma poi la base della squadra rimaneva quella. Ora i rischi di partenzemolto più alti. Spalletti chiede le conferme di: sarà accontentato? Dopo le ...

