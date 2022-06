Aveva chiamato Mbappé «sporco negro di merda»: chiesti sei mesi di reclusione (Di giovedì 2 giugno 2022) Aveva creato un account falso su Twitter rivolgendo parole vergognose al fuoriclasse del Psg Kylian Mbappé dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera, che costò alla Nazionale francese l’eliminazione da Euro 2020. «Questo sporco negro di merda – Aveva scritto – merita di prendere cento frustate e di essere venduto in Libia». La notizia è che si trattava di un diciannovenne francese, Karim C., denunciato nell’immediatezza – a giugno scorso, dunque – da Mbappè stesso, e che ora rischia ben sei mesi di reclusione: è la richiesta del Tribunale di Parigi. La sentenza sarà emessa a settembre. Lo riporta il noto quotidiano francese L’Equipe. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022)creato un account falso su Twitter rivolgendo parole vergognose al fuoriclasse del Psg Kyliandopo il rigore sbagliato contro la Svizzera, che costò alla Nazionale francese l’eliminazione da Euro 2020. «Questodiscritto – merita di prendere cento frustate e di essere venduto in Libia». La notizia è che si trattava di un diciannovenne francese, Karim C., denunciato nell’immediatezza – a giugno scorso, dunque – da Mbappè stesso, e che ora rischia ben seidi: è la richiesta del Tribunale di Parigi. La sentenza sarà emessa a settembre. Lo riporta il noto quotidiano francese L’Equipe. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Aveva chiamato #Mbappé «sporco negro di merda»: chiesti sei mesi di reclusione Lo scrive L’Equipe. Rischia grosso… - ritadalpastro : RT @Paolo160376: @italy983 @AndreaMarcucci Il referendum abrogativo aveva una precisa funzione. Come per divorzio o aborto. Sono contrario… - mukedammit : rifiuto ovviamente poi apro Instagram e mi aveva seguito un rattuso di merda con un nome strano credo abbia preso i… - Paolo160376 : @italy983 @AndreaMarcucci Il referendum abrogativo aveva una precisa funzione. Come per divorzio o aborto. Sono co… - geg93626969 : @Simone_diMic @itsmeback_ Bastava sentire amber che diceva che lei aveva avuto paura per la sua incolumita' ricorda… -