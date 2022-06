Ascolti TV 1° giugno, drastico calo per Rai 1 senza L'Eredità: bene la partita (Di giovedì 2 giugno 2022) Come sono andati gli Ascolti TV di ieri 1° giugno? Canale 5 ha mandato in onda l'ultimo appuntamento stagionale di Uomini e Donne, che si è concluso con il botto. A seguire il dating show di Maria De Filippi sono stati 2.83 milioni di persone, pari al 28.9% di share! In questa puntata si è tenuta la scelta di Veronica. Tra le soap, 'Sei Sorelle' continua a volare basso con solo il 16% di share. Sono saltati gli appuntamenti con i game show di Rai 1. Sia L'Eredità che Soliti Ignoti hanno osservato un giorno di stop per dare spazio a due diversi eventi! Gli Ascolti TV di ieri 1° giugno evidenziano un flop per l'assenza de L'Eredità Nel Preserale è saltato l'appuntamento con L'Eredità per dare spazio al 'Concerto per la Festa della Repubblica 2022'. Si è ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 giugno 2022) Come sono andati gliTV di ieri 1°? Canale 5 ha mandato in onda l'ultimo appuntamento stagionale di Uomini e Donne, che si è concluso con il botto. A seguire il dating show di Maria De Filippi sono stati 2.83 milioni di persone, pari al 28.9% di share! In questa puntata si è tenuta la scelta di Veronica. Tra le soap, 'Sei Sorelle' continua a volare basso con solo il 16% di share. Sono saltati gli appuntamenti con i game show di Rai 1. Sia L'che Soliti Ignoti hanno osservato un giorno di stop per dare spazio a due diversi eventi! GliTV di ieri 1°evidenziano un flop per l'asde L'Nel Preserale è saltato l'appuntamento con L'per dare spazio al 'Concerto per la Festa della Repubblica 2022'. Si è ...

