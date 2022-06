Amici 2022, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli fuori dal talent? Il gossip (Di giovedì 2 giugno 2022) Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli fuori da Amici 2022? Si rincorrono le voci sul futuro degli insegnanti della scuola più famosa d’Italia per la prossima edizione di Amici 2022. Se qualcuno di loro non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, altri come Alessandra Celentano hanno confermato la loro presenza. Ora però spunta un nuovo dubbio: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 giugno 2022)da? Si rincorrono le voci sul futuro degli insegnanti della scuola più famosa d’Italia per la prossima edizione di. Se qualcuno di loro non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, altri come Alessandra Celentano hanno confermato la loro presenza. Ora però spunta un nuovo dubbio: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

SkySport : Barcellona, a giugno al Camp Nou si può giocare tra amici: come funziona e quanto costa #SkySport #Barcellona… - ElisaDiGiacomo : Amici 22, retroscena di Venza: ‘Cuccarini e Pettinelli potrebbero lasciare’ - Novella_2000 : Amici 2022, Lorella Cuccarini e un altro prof di canto fuori dal talent? Spunta l'indiscrezione - andreastoolbox : Amici 2022, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli fuori dal talent? Il gossip - jumptarvo : RT @CalcioFinanza: Il Barcellona in cerca di soldi: affitterà il Camp Nou ai tifosi per giocare con gli amici al prezzo di 300 euro a perso… -