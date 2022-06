Amber Heard getta la spugna, Johnny Depp vince la diffamazione: il verdetto della giuria (Di giovedì 2 giugno 2022) Amber e Johnny, una volta si erano tanto amati. Ora una sentenza li allontana per sempre, il verdetto ha un solo vincitore. E’ stata la causa più avvincente degli ultimi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 2 giugno 2022), una volta si erano tanto amati. Ora una sentenza li allontana per sempre, ilha un solo vincitore. E’ stata la causa più avnte degli ultimi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Con il "caso" Johnny Depp fallisce il Me Too Il processo più discusso e mediatico dell'anno tra Johnny Depp e Amber Heard si è concluso con la condanna all'attrice statunitense a risarcire con 15 milioni di dollari l'ex marito per averlo diffamato. Sebbene anche Johnny Depp debba pagare un compenso di 2 ... Processo Depp - Heard, l'attrice ricorrerà in appello contro verdetto Lo ha dichiarato un portavoce dell'attrice senza entrare nei dettagli Amber Heard ricorrerà in appello contro la sentenza che l'ha condannata per diffamazione dell'ex marito Johnny Depp. Lo ha dichiarato al New York Times Alafair Hall, un portavoce dell'attrice di '... Johnny Depp: Amber Heard farà ricorso dopo la sentenza Johnny Depp ha portato a casa la vittoria nel processo per diffamazione contro Amber Heard, ma quest'ultima adesso farà ricorso È finita: il processo Johnny Depp vs. Amber Heard è giunto a conclusion ... Mettere alla gogna una persona per il solo fatto di aver ricevuto delle accuse ancor prima che vi sia stato un processo come avvenuto nel caso di Johnny Depp, contraddice ogni principio di garantismo ...