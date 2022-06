2 giugno: Bini cita Anselmi, 'democrazia è pace' (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "76 anni da quel 2 giugno 1946 in cui oltre 28 milioni di italiani si recarono alle urne per votare al referendum che sancì la scelta tra Monarchia e Repubblica e la conseguente nascita della Repubblica. Fu la prima votazione a suffragio universale e la prima volta in cui le donne poterono esprimere il proprio voto ed essere elette. Non fu solo una scelta tra Monarchia e Repubblica, ma una ripartenza, una rinascita, il senso della ricostruzione". Lo ha affermato la senatrice del Pd e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, che questa mattina ha partecipato a Pistoia alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. "Tina Anselmi -ha ricordato l'esponente dell'Esecutivo- diceva 'La nostra storia ci dovrebbe insegnare che la democrazia è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "76 anni da quel 21946 in cui oltre 28 milioni di italiani si recarono alle urne per votare al referendum che sancì la scelta tra Monarchia e Repubblica e la conseguente nasdella Repubblica. Fu la prima votazione a suffragio universale e la prima volta in cui le donne poterono esprimere il proprio voto ed essere elette. Non fu solo una scelta tra Monarchia e Repubblica, ma una ripartenza, una rinas, il senso della ricostruzione". Lo ha affermato la senatrice del Pd e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina, che questa mattina ha partecipato a Pistoia alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. "Tina-ha ricordato l'esponente dell'Esecutivo- diceva 'La nostra storia ci dovrebbe insegnare che laè un ...

