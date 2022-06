WhatsApp, altra novità per gli utenti Android: l’attesa è finita (Di mercoledì 1 giugno 2022) Finalmente una feature che da tempo è attiva su iOS è pronta a sbarcare anche su Android. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà a breve sull’app. Anche la versione Android di WhatsApp torna ad aggiornarsi, aggiungendo una funzione che da tempo era presente sugli smartphone di Apple. Scopriamo quindi in cosa riguarda l’ultimo update riservato ai cellulari del robottino verde. L’ultimo aggiornamento del servizio di messaggistica (via WebSource)Non finiscono gli aggiornamenti di WhatsApp, con gli utenti che per le prossime settimane riceveranno ulteriori upgrade dell’applicazione. Dopo l’introduzione delle reaction e le novità inerenti alle videochiamate, la piattaforma di messaggistica istantanea è pronta a cambiare ancora una volta con l’introduzione di alcune ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 1 giugno 2022) Finalmente una feature che da tempo è attiva su iOS è pronta a sbarcare anche su. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà a breve sull’app. Anche la versioneditorna ad aggiornarsi, aggiungendo una funzione che da tempo era presente sugli smartphone di Apple. Scopriamo quindi in cosa riguarda l’ultimo update riservato ai cellulari del robottino verde. L’ultimo aggiornamento del servizio di messaggistica (via WebSource)Non finiscono gli aggiornamenti di, con gliche per le prossime settimane riceveranno ulteriori upgrade dell’applicazione. Dopo l’introduzione delle reaction e leinerenti alle videochiamate, la piattaforma di messaggistica istantanea è pronta a cambiare ancora una volta con l’introduzione di alcune ...

