Verde? Macché | è marrone | Grillo torna all' attacco del nucleare

Advertising

LaStampa : L’ultima filippica di Grillo, contro il nucleare: “Macché verde, è marrone” - LaStampa : L’ultima filippica di Grillo, contro il nucleare: “Macché verde, è marrone” - mattinodipadova : L’ultima filippica di Grillo, contro il nucleare: “Macché verde, è marrone” - nuova_venezia : L’ultima filippica di Grillo, contro il nucleare: “Macché verde, è marrone” - il_piccolo : L’ultima filippica di Grillo, contro il nucleare: “Macché verde, è marrone” -

La Stampa

Fritsche, conclude così: "Per favore, non dite che è pulita, che è. Non raccontate balle! L'energia nucleare non può rientrare nelle energie rinnovabili, perché non è, è marrone!". Dunque,...... è stata la volta della rockstar Giorgia Meloni all'interno del centrale Parco Matusa: ildel ... Finita qui, anzi. Presso Piazzale Paniccia, sempre lungo via Aldo Moro, è arrivato il ... L’ultima filippica di Grillo, contro il nucleare: “Macché verde, è marrone”