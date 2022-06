Uomini e Donne spoiler 1° giugno, ultima puntata: in onda la scelta di Veronica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mercoledì 1° giugno andrà in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano si accinge a salutare i telespettatori per prendersi la consueta pausa estiva di circa tre mesi. Il programma, poi, dovrebbe tornare regolarmente in onda verso metà settembre, con nuovi protagonisti e tanti cambiamenti come al solito. Nella L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mercoledì 1°andrà inl’della stagione di. Il talk show pomeridiano si accinge a salutare i telespettatori per prendersi la consueta pausa estiva di circa tre mesi. Il programma, poi, dovrebbe tornare regolarmente inverso metà settembre, con nuovi protagonisti e tanti cambiamenti come al solito. Nella L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - BersaniLeda : poiché non solo gli uomini,ma anche le donne e i bambini tendono ad essa,per quanto la natura lo permette loro. Per… - Silviabisibisi : RT @lucabattanta: @AlexBazzaro I portuali di Trieste hanno dimostrato grande coraggio. Quelli di Trieste sono UOMINI e DONNE libere. I cont… -