'Troppo vivace': picchia e chiude in camera il figlio di 3 anni, mamma arrestata (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha maltrattato il proprio bambino, di tre anni, perché a suo dire Troppo vivace sculacciandolo e chiudendolo nella sua cameretta con solo un secchio colmo di acqua perché potesse bere . Una punizione ...

