Sassari-Olimpia Milano stasera in tv: orario e diretta streaming gara-3 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’orario e come vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-AX Armani Exchange Milano, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Messina, nonostante qualche brivido in gara-2, hanno sfruttato al meglio le due partite casalinghe portandosi sul 2-0 contro una arcigna Sassari, che vorrà ora potrà usufruire della spinta del proprio pubblico per provare ad allungare la Serie. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’e come vedere inBanco di Sardegna-AX Armani Exchange, sfida valida come-3 delle semifinali deidellaA1 2021/di. Gli uomini di coach Messina, nonostante qualche brivido in-2, hanno sfruttato al meglio le due partite casalinghe portandosi sul 2-0 contro una arcigna, che vorrà ora potrà usufruire della spinta del proprio pubblico per provare ad allungare la. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In ...

