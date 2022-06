Roland Garros 2022: Kasatkina batte Kudermetova in due set e vola in semifinale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Daria Kasatkina sconfigge 6-4 7-6(5) la connazionale Veronica Kudermetova e conquista la prima semifinale Slam della carriera. Una partita dimenticabile quella giocata da entrambe che ha visto prevalere la meno peggio. Kasatkina affronterà la vincente di Swiatek-Pegula nella seconda semifinale del Roland Garros 2022. IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – L’incontro inizia su ritmi non molto alti, con una palpabile tensione a farla da padrona tra due giocatrici che si conoscono molto bene. Kudermetova gestisce senza problemi i suoi primi due turni al servizio, e al quarto gioco, dopo essersi fatta rimontare da 0-30 a 30-30, mette a segno il break che sembra indirizzare il set (1-3). Ma gli errori di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dariasconfigge 6-4 7-6(5) la connazionale Veronicae conquista la primaSlam della carriera. Una partita dimenticabile quella giocata da entrambe che ha visto prevalere la meno peggio.affronterà la vincente di Swiatek-Pegula nella secondadel. IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – L’incontro inizia su ritmi non molto alti, con una palpabile tensione a farla da padrona tra due giocatrici che si conoscono molto bene.gestisce senza problemi i suoi primi due turni al servizio, e al quarto gioco, dopo essersi fatta rimontare da 0-30 a 30-30, mette a segno il break che sembra indirizzare il set (1-3). Ma gli errori di ...

