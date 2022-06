Referendum | Marcucci | ' voterò convintamente Sì ad alcuni quesiti'

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Spero che si faccia di tutto in questi ultimi giorni per aumentare l'informazione suidel 12 giugno, soprattutto da parte della Rai. Non conviene a nessuno alimentare l'astensionismo”. Così il senatore Pd Andrea. “I temi della giustizia sono fondamentali - continua il parlamentare- ed imporranno comunque un intervento del Parlamento, penso alle drammatiche e persistenti percentuali sulla carcerazione preventiva. Tra i, sicuramente il più chiaro, è quello che prevede la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Rilevante anche ilsulla legge Severino, con l'ingiusta sospensione per gli amministratori, in assenza di una condanna definitiva. Su questi temisì”.

