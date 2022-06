Pnrr: Mattarella, 'attivare riforme per non dissipare risorse' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Nel trentennale del Trattato di Maastricht, che ha segnato un'importante tappa nel progetto europeo, siamo impegnati in un percorso che, con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sta coinvolgendo in un processo di rinnovamento e sviluppo la società e le istituzioni. È fondamentale non dissipare le opportunità offerte dall'afflusso di risorse dell'Unione europea, attivando riforme che possono incidere positivamente e in modo duraturo sulla vita dei cittadini". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Nel trentennale del Trattato di Maastricht, che ha segnato un'importante tappa nel progetto europeo, siamo impegnati in un percorso che, con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sta coinvolgendo in un processo di rinnovamento e sviluppo la società e le istituzioni. È fondamentale nonle opportunità offerte dall'afflusso didell'Unione europea, attivandoche possono incidere positivamente e in modo duraturo sulla vita dei cittadini". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica.

