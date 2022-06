Pensione Quota 41: requisiti e come funziona (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il dibattito sulle pensioni in Italia non si è mai fermato. Ogni tanto rallenta, viene accantonato momentaneamente, ma poi ritorna all’ordine del giorno in politica. Ora, ad esempio, infiamma nuovamente. Quota 41 cos’è e come funziona la proposta In gioco c’è il nuovo progetto di riforma Quota 41, voluto da Lega e Sindacati, e che andrebbe a sostituire dal 2023 Quota 102. La principale novità, come suggerisce il nome stesso, è che in Pensione si potrà andare al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. Leggi anche: Bonus INPS da 400€ al mese per le donne: requisiti, come funziona e come richiederlo Il sistema pensionistico oggi Per ora, ad oggi nel 2022, è possibile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il dibattito sulle pensioni in Italia non si è mai fermato. Ogni tanto rallenta, viene accantonato momentaneamente, ma poi ritorna all’ordine del giorno in politica. Ora, ad esempio, infiamma nuovamente.41 cos’è ela proposta In gioco c’è il nuovo progetto di riforma41, voluto da Lega e Sindacati, e che andrebbe a sostituire dal 2023102. La principale novità,suggerisce il nome stesso, è che insi potrà andare al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. Leggi anche: Bonus INPS da 400€ al mese per le donne:richiederlo Il sistema pensionistico oggi Per ora, ad oggi nel 2022, è possibile ...

