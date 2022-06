Pat Gelsinger di Intel è volato in Corea da Samsung | cerca un accordo sulla produzione dei chip

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il CEO diPatinper incontrare il vicepresidente diElectronics Lee Jae-yong per parlare delladidei prossimi anni....

Infatti, stando a quanto riportato dal Korea Herald ,, CEO di Intel, si è recato a Seul per parlare con alcuni alti dirigenti di Samsung , vero e proprio gigante dell'elettronica che ...La società guidata dastarebbe lavorando per incentivare l'arrivo sul mercato di nuove schede madri della serie 700: quelle con chipset H770 e B760 verrebbero rese disponibili il ... Intel, il CEO Pat Gelsinger vola in Corea: possibile partnership con Samsung Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, si è recentemente incontrato con alcuni alti dirigenti del gigante dell'elettronica Samsung.Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha incontrato diversi dirigenti di Samsung, profilando una possibile partnership con l'azienda coreana.